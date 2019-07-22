SAMSUN SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADIN EŞYALARI DIŞARI ATTI, EVİ ATEŞE VERDİ

SAMSUN'un Bafra
ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.Ş., evini ateşe vererek eşyalarını balkondan dışarı attı. İtfaiye
ekiplerince büyümden söndürülen yangında, sinir krizi geçiren kadın, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Altınkaya Mahallesi, Aktaş Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.Ş.,'nin binanın 3'üncü katında oturduğu evini ateşe verdiğini gören komşuları, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber
verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evinin kapısını ekiplere açmayan kadın, mutfakta yer alan çeşitli eşyaları da balkondan dışarı attı. İtfaiye ekiplerinin binaya dışarıdan müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Ekiplerce kapısı kırılarak girilen evden çıkarılan A.Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.