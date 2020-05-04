Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında ilk ticari sefer başladı

Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında ilk ticari sefer başladı (2)89 YILLIK DEMİR YOLU HATTI YENİLENDİTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 21 Eylül 1924'te ilk kazmayı vurarak çalışmalarını başlattığı, 378 kilometrelik Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattı,...

04.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:52
Samsun- Sivas Kalın demiryolu hattında ilk ticari sefer başladı (2)
89 YILLIK DEMİR YOLU HATTI YENİLENDİ
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 21 Eylül 1924'te ilk kazmayı vurarak çalışmalarını başlattığı, 378 kilometrelik Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattı, 30 Eylül 1931'de tamamlandı. Atatürk tarafından hizmete açılan hat ile Karadeniz ve Anadolu arasında yolcu ve yük taşımacılığı başladı. Demiryolu hattı için 5 yıl önce AB hibe fonları desteği ile modernizasyon projesi hazırlandı. Proje ile demiryolu alt yapısı platform genişliği 6.70 metre şeklinde zemin iyileştirmesi yapılarak yenilendi. Güzergahtaki 38 köprü yıkılarak yenilendi, 40 tarihi köprü restore edildi. 2 bin 476 metre uzunluğundaki 12 adet tünelde iyileştirme çalışması yapılan hattın ray, traves, balast, makas üst yapısı değiştirildi.
Gar ve istasyonların yolcu platformları engellilerin ulaşımlarını sağlayacak şekilde yenilendi. AB standartlarında sinyalizasyon ve telekomünikasyon tesisleri kuruldu. Kaplamaları yenilenen 121 adet hemzemin geçit, otomatik bariyerle sinyalizasyon sistemine entegre edildi. 259 milyon euroya mal olan projenin 148.6 milyon euroluk kısmı ise AB hibe fonlarından karşılandı. Karadeniz'in Anadolu'ya açılan iki demiryolu hattından biri olan Samsun-Sivas Kalın hattındaki test ve devreye alma işlemleri tamamlandı. Samsun'dan başlayan Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kalın köyüne kadar ulaşan 378 kilometrelik demir yolu hattındaki modernizasyon çalışması bitti.
'HATTIN AÇILMASI TİCARİ İVME KAZANDIRACAK'
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattının neredeyse bir asırlık geçmişe sahip olduğunu belirterek, Bu hat çağın geldiği nokta itibariyle tamamen yenilendi. Özellikle sinyalizasyon, bilgi teknolojileri, kalite standartları yükseltildi. Samsun bir ticaret merkezi ve Anadolu'nun kuzeyi açılan kapısı. Hattın yeniden açılması kentimize özellikle ticari anlamda çok büyük bir ivme katacak. Burası aynı zamanda sanayi ve ticaret merkezi. Ama tüm Anadolu'nun kuzeye açılan kapısı olması nedeniyle Samsun'un özellikle lojistikteki konumunu da dikkate aldığımızda ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacak bir proje gerçekleştirildi. Bu hattın bir diğer özelliği de Samsun Limanı'nı Mersin'e bağlıyor olması. Afrika'dan ve o bölgeden gelen yükler Samsun üzerinden kuzeye giden yepyeni bir lojistik ağ oluşturmuş oluyor. Bir de Anadolu'yu güneyden kuzeye baştan başa bağlayan bir hat dedi. Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında ilk ticari sefer başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Eylül, Sivas, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Nihat Hatipoğlu’na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Koronavirüste ’sahte şafak’ tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor Haberler
Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Bayraktar’dan İmamoğlu’na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz Haberler
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor Haberler
Son dakika: Motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geliyor
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı’na seslendi: Oyun yasaklansın Haberler
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Kim Milyoner Olmak İster’de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Haberler
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin’de 17 gündür yeni vaka görülmüyor Haberler
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi Haberler
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Haberler››Güncel››Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattında ilk ticari sefer başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:20: Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümü davasında sanık için tahliye kararı - Haber 13:20: Uzmanlardan uyarı: "Sahurun atlanması kilo artışına neden olabilir" - Haber 13:20: 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Haber 13:20: Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi: "Maske sadece ilave koruma aracı olabilir" - Haber 13:20: Balkan ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kademeli olarak kaldırıyor - Haber 13:18: Kameraman Esat Aydın Balım evinde ölü bulundu - Haber 13:04: Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor - Haber 12:31: Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada - Haberler 11:07: Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti - Haberler