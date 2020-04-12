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Samsun sokağa çıkma yasağının 2'inci gününde sessiz

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan kentlerden biri olan Samsun'da, cadde ve sokaklar boş kaldı.

12.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:18
Samsun sokağa çıkma yasağının 2'inci gününde sessiz

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan kentlerden biri olan Samsun 'da, cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 kentte uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Samsun'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Yasağın son gününde Samsun'daki vatandaşlar yasağa uyarak evlerinden dışarı çıkmadı. Kentin en kalabalık olduğu Atakum sahili, Cumhuriyet Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de sokaklar sessizliğe büründü.  Yasakla birlikte denetimlerini artıran polis ekipleri de kentin birçok yerinde kontrol noktası oluşturdu. Araçları tek tek durduran polis ekipleri, sürücülerin izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Samsun'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 115 kişiye 107 bin 481 TL para cezası verildi, ayrıca 20 şahsa da adli işlem uygulandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Samsun, Polis, Güncel
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