Samsun Tarım Fuarı 5. kez kapıları açtı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen ve yöresel lezzetlerin de sergilendiği "5. Samsun Gıda, İçecek Ürünleri Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik Fuarı" kapılarını açtı.Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve KOSGEB'in destekleriyle hazırlanan fuarda, sektör temsilcileri bir araya geldi.Vali Osman Kaymak, açılışta yaptığı konuşmada, Samsun'un her alanda olduğu gibi tarım alanında da iddialı bir kent olduğunu vurguladı.Tarım, sanayi, turizm, sağlık gibi alanlarda kentin önemli bir potansiyel taşıdığına işaret eden Kaymak, "Bu fuar bu anlamda şehrimize değer katıyor. Şehirde ortak aklı, ortak paydayı ortaya koyabilirsek çözemeyeceğimiz sorun yok." dedi.Kaymak, fuarların üreticiyle tüketiciyi bir araya getirdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:"Tarım fuarı, hem bölgemize hem ülkemize önemli katkı yapacaktır. Geçen yıl 50 bine yakın insan fuarımızı ziyaret etti. İnşallah bu sene bunun daha fazla olmasını bekliyoruz. Bu fuarın en iyi şekilde tanıtılmasını, özellikle Samsun çiftçisinin bu fuarı görmesini istiyoruz. Bilim teknoloji her gün değişiyor. Alandaki yenilikleri burada göreceksiniz. Fuar bu yönüyle sektöre değer katacak. Yurt dışından yüze yakın müteşebbis alıcı insanlar buradalar. Onların da şehre gelmesi, fuarın, uluslararası bir fuara dönüşmesini sağlayacaktır."TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz de Samsun'un, Karadeniz Bölgesi'nin tek fuar merkezi olmasının yanı sıra ülkenin önde gelen organizasyonlarına ev sahipliği yapan bir kent haline geldiğini belirtti.Alagöz, 5. Samsun Gıda, İçecek Ürünleri Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik Fuarı'nda, yalnızca ticari iş birlikteliklerinin olmayacağını, fuarın, tarım sektörünü doğrudan ilgilendiren pek çok konuda seminer, sempozyum ve panellere de ev sahipliği yapacağını aktardı.CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da yaptıkları konuşmada fuarın bölgeye katkılarına değindi. Kenevir yetiştiriciliği anlatıldıFuarda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ekim alanları artırılan ve Samsun'un da en önemli üretici il konumunda bulunduğu kenevir bitkisi ön plana çıkarıldı.Düzenlenen panelde, kenevir bitkisi yetiştiriciliği ve kenevirin kullanıldığı alanlar hakkında katılımcılara bilgi verildi.Panele konuşmacı olarak OMÜ Ziraat Fakültesinde bu alanda çalışma yapan öğretim üyeleri katıldı.Vezirköprü ilçesinde yetiştirilen kenevir bitkisi de fuarda sergilendi.Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı. Yöresel lezzetlerin yer aldığı fuara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.Fuarda, Gelemen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından sergilenen "konuşan at maketi" ziyaretçilerin ilgisini çekti.Fuar, 29 Eylül tarihine kadar açık kalacak.