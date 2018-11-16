Samsun Tek Teker Üstünde İşe Gidip Geliyorlar

Tek teker üstünde işe gidip geliyorlar
ORDU'nun Ünye
ilçesinde yaşayan Gürkan Karaduman (33) ile Soner Şakarcan (29), günlük kent içi ulaşımlarını trafikte elektrikli tek teker olarak adlandırılan ulaşım aracını kullanarak gerçekleştiriyor. Tek tekerlek üzerinde seyahat eden iki genç vatandaşlar tarafından da şaşkınlıkla izleniyor. Aracın 2 saatlik şarj ile 30 kilometre mesafe kat ettiği, 25 kilometre hıza ulaşabildiği belirtildi. Ordu
'nun Ünye İlçesi'nde esnaflık yapan Gürkan Karaduman (33) ile özel sektörde yöneticilik yapan Soner Şakarcan (29), işe gidip gelirken trafikte elektrikli tek teker olarak adlandırılan ulaşım aracını kullanıyor. Tek teker üzerinde ayakta durarak seyahat eden Karaduman ve Şakarcan, ulaşımda çevreci bir araç tercih ettiklerini söyledi. Aracı elektrikle şarj ederek kullanabildiklerini belirten iki genç, tek tekerin kendilerine trafikte kolaylık ve hız sağladığını dile getirdi. Aracın 2 saatlik şarj ile 30 kilometre mesafe kat ettiği, 25 kilometre hıza ulaşabildiği belirtildi.
İnternette başka bir cihaz için araştırma yaparken tek tekerli bu ulaşım aracını gördüğünü belirten Gürkan Karaduman Bu cihazın yurt dışında kullanıcıları vardı. İlgi duydum ve Türkiye
'de de kullanıcılarının olduğunu gördüm. Araştırma yaparak düşük seviyedeki bir modelle başladım. Bununla tanıştıktan sonra artık toplu taşıma araçlarına binmiyorum. Şehir içi bütün ulaşımımı bu araç ile yapıyorum. İşe gidip gelirken her gün bu aracı kullanıyorum dedi.
Soner Şakarcan ise, tek tekerlekli bu ulaşım aracı ile doğaya daha çok saygılı olduklarını söyleyerek Türkiye genelinde bir grubumuz var. Çeşitli etkinlikler yapıyoruz. 29 Ekim
'de Ata'ya Saygı sürüşümüz oldu. Yağmurlu
havalarda şemsiye ile yolumuza devam edebiliyoruz. En kötü ihtimalle elimize alıp dolmuşa binebiliyoruz. Tek teker ile tanıştığımdan beri arabayı hiç kullanmıyorum. Böylelikle egzozdan kötü kokular salınmıyor ve doğayı kirletmiyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz şeklinde konuştu.
Ordu,Ünye