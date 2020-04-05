Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Samsun Teknopark'ta yerli "video laringoskop" cihazının prototipi üretildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğretim üyeleri tarafından, acil serviste duyulan ihtiyaç üzerine tasarlanan yerli "video laringoskop" cihazının prototipi Samsun Teknopark'ta üretildi.

05.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:49
Samsun Teknopark'ta yerli
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğretim üyeleri tarafından, acil serviste duyulan ihtiyaç üzerine tasarlanan yerli "video laringoskop" cihazının prototipi Samsun Teknopark'ta üretildi.
OMÜ'den yapılan açıklamada, Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çalışkan'ın acil serviste tespit ettiği ihtiyaç doğrultusunda, solunum güçlüğü çeken hastaların entübe edilmesinde kullanılan video laringoskop cihazının yerli tasarımını, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Selim Aras, Endüstri Mühendisliği bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Naci Murat ve tasarımcı Ufuk Karabey'in de içinde bulunduğu çalışma ekibi yaptı.
Samsun Teknopark Prototip Atölyesi'nde geliştirilen cihazın prototipi üretildi.
"Amacımız video laringoskop cihazının yerli ve milli olarak üretilmesi"
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çalışkan, amaçlarının video laringoskop cihazının yerli ve milli olarak üretilmesi olduğunu vurgulayarak "Piyasada 30 bin lira değerinde olan video laringoskop cihazının, daha uygun maliyet ve geliştirilmiş özellikleriyle hastanelerimizin ihtiyaçlarını karşılamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Cihazın geliştirilmesine katkı sağlayan Samsun Teknopark Genel Müdürü Buğra Çolak ise teknoparkların var oluş sebeplerinin bilim insanlarının buluşlarını hayata geçirmek olduğunu; Samsun Teknopark Prototip Atölyesi'nin üniversite ve Samsun sanayisinin yenilikçi çalışmalarına her zaman destek vereceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Acil Servis, Samsun, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Samsun Teknopark'ta yerli 'video laringoskop' cihazının prototipi üretildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Koronanın tedavisinde en etkili ilaç’ Türkiye’de üretilmeye başlandı Haberler
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye’de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Haberler
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Haberler
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Haberler
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç Haberler
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti

Son Dakika Güncel Haberleri

15:12: Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangın-2 - Haber 15:12: Madeni paraları fırında ısıtıp müşterilere veriyor - Haber 15:11: Büyükşehir saha personelini unutmadı - Haber 15:11: Kayseri Barosu'ndan 5 Nisan Avukatlar Günü'ne özel video - Haber 15:10: Elazığ'da pazar yerlerinde koronavirüs denetimi - Haber 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı - Haberler 14:15: Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek - Haber 12:39: Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi - Haber 12:28: Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber