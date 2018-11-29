Samsun Teras Kata Gerilen Ağa Takılan Güvercin Kurtarıldı

29 Kasım 2018 Perşembe 12:21



29 Kasım 2018 Perşembe 12:21

Teras kata gerilen ağa takılan güvercin kurtarıldıSAMSUN'da kuş girmemesi için balkona gerilen ağa takılan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.İlkadım İlçesi 19 Mayıs Mahallesi İnce Sokak'ta, bir aparmanın teras katının balkonuna, ev sahibi tarafından kuş girmemesi için balık ağı gerildi. Mahalle sakinlerinin pencerelerin önüne yem ve su koyarak beslediği güvercinlerden biri ağa takıldı. Ağa takılı güvercini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vinç yardımıyla çıktığı balkonda ağa takılan güvercini kurtardı. Çevrede toplanan vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışladı. Kurtarılan güvercin, bulgur ve su bulunan bir pencerenin önüne bırakıldı.Çevrede toplanan vatandaşlar balkona ağ serilmesine tepkilerini dile getirdi. Mahalleliler, Vatandaşın biri balık ağıyla terasının etrafına sarmış. Orada balık ağının ne işi var Balık tutacaksa gitsin aşağıda deniz var. Yazık günah hayvana ifadelerini kullandı.