Samsun Ticaret Borsası Başkanının Oğluna, Restoran Çıkışı Silahlı Saldırı

SAMSUN'da Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır
'ın oğlu Semih Çakır
(33), iş görüşmesi için gittiği restoran çıkışında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Olay, dün gece yarısı merkez Atakum
ilçesi Mimar Sinan
Mahallesi'nde meydana geldi. İş görüşmesi için ilçe sahilinde restorana giden Samsun Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır'ın oğlu Semih Çakır, mekandan ayrıldığı sırada kimliği belirlenemeyen 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganların ateşlediği silahtan çıkan mermillerin, karın boşluğu ve sağ bacağına isabet etmesiyle yaralanan Çakır, ihbarla olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Silahlı saldırganların, olaydan kısa bir süre önce çevedeki iş yerine ait güvenlik kameralarının açıları hakkında keşif yaptığı öne sürülürken, polis ekipleri de olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Uğradığı saldırıda yaralanan Semih Çakır, hastanede ameliyata alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - Samsun
Semih Çakır,Samsun
22 Kasım 2018 Perşembe 12:47