Haberler » Güncel » Samsun tır'a arkadan çarpan cip sürücüsü iş insanı ağır yaralandı - Haber

Samsun tır'a arkadan çarpan cip sürücüsü iş insanı ağır yaralandı

TIR'a arkadan çarpan cip sürücüsü iş insanı ağır yaralandıSAMSUN'da, TIR'a arkadan çarpan cip sürücüsü iş insanı Halit Anayurt (56) ağır yaralandı.

03.02.2020 21:18 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:19
TIR'a arkadan çarpan cip sürücüsü iş insanı ağır yaralandı
SAMSUN'da, TIR'a arkadan çarpan cip sürücüsü iş insanı Halit Anayurt (56) ağır yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Atakum yönünden merkeze gelen iş insanı Halit Anayurt yönetimindeki 55 LM 888 plakalı cip, önündeki H.Ö.'nün (61) kullandığı 68 HR 636 plakalı TIR'a çarptı. Cipin ön tarafı TIR'ın dorsesinin altına girdi. Kazada yaralanan sürücü Anayurt, ihbar üzerine kaza yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kırım aracıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Anayurt, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Haber: Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)
Samsun tır'a arkadan çarpan cip sürücüsü iş insanı ağır yaralandı

Atatürk Bulvarı, Atakum, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 23:15:14