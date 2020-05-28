SAMSUN Tramvay kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

Tramvay kazaları güvenlik kameralarına yansıdıSAMSUN'da hafif raylı sistemde yaşanan trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı.

28.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:49
Tramvay kazaları güvenlik kameralarına yansıdı
SAMSUN'da hafif raylı sistemde yaşanan trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı. Vatandaşların ve araç sürücelerinin dikkatsizlikleri sonucu meydana gelen kazalar saniye saniye kaydedildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan ve 10 Ekim 2010 tarihinde hizmete giren hafif raylı sistemde 35'i kadın, 85 makinist görev yapıyor. SAMULAŞ A.Ş. tarafından işletilen hafif raylı sistemde 36 kilometrelik hatta, 43 durak bulunurken, 8'i yerli üretim 29 tramvay hizmet veriyor. Tramvaylarla günde ortalama 75 bin kişi taşınıyor. Raylı taşımacılıkta kural ihlallerinin yanı sıra yayaların dikkatsizliği kazalara neden oluyor. Meydana gelen küçük çaplı kazalar güvenlik kameralarına yansıdı. Yayaların ve araç sürücülerinin dikatsizlikleri sonucu meydana gelen kazalar saniye saniye kaydedildi. SAMSUN Tramvay kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı Haber
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam’a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan’a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Haber
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
’10 milyon liram olsa müziği bırakırım’ diyen İrem Derici’ye para yağdı Haber
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Merkez Bankası’nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi Haber
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul’un çamurundan da korona çıktı Haber
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Haberler››Güncel››SAMSUN Tramvay kazaları güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:50: Kırşehir'de 6 katlı bina, karantinaya alındı - Haber 14:50: BİNGÖL Karlıova'da dün geceden beri gök taşı arıyorlar - Haber 14:49: Tut Caddesinde kaldırım çalışması - Haber 14:49: Başkan Çınar, cami dezenfekte çalışmalarını inceledi - Haber 14:49: Avusturya'dan Arnavutluk'un AB müzakerelerinin başlatılmasına destek - Haber 14:21: Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım - Magazin 13:52: Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı - Haber 13:14: Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı - Haber 11:50: Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı - Haber 10:13: Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor - Ekonomi