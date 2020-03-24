Samsun TSO’da işlemler online ortamdan yapılabilecek
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, koronavirüs tedbirleri süresince, üyelerin işlemlerini hizmet binasına gelmeden online ortamdan yapabileceğini söyledi.
24.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:46
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, koronavirüs tedbirleri süresince, üyelerin işlemlerini hizmet binasına gelmeden online ortamdan yapabileceğini söyledi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Salih Zeki Murzioğlu, Samsun, Ekonomi