Haberler » Güncel » Samsun TSO'dan 'AB Fon Kaynakları ve Proje Döngüsü Yönetimi' eğitimi - Haber

Samsun TSO'dan "AB Fon Kaynakları ve Proje Döngüsü Yönetimi" eğitimi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında, iş dünyasının temsilcilerine yönelik, "AB Fon Kaynakları ve Proje Döngüsü Yönetimi" eğitimi gerçekleştirildi.

26.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:28 Samsun TSO'dan
Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında, iş dünyasının temsilcilerine yönelik, "AB Fon Kaynakları ve Proje Döngüsü Yönetimi" eğitimi gerçekleştirildi.

Samsun TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi çerçevesinde, Samsun'da faaliyet gösteren firmaları kapsayan iki gün sürecek, "AB Fon Kaynakları ve Proje Döngüsü" konulu eğitim düzenlendi. Eğitimin açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır, günümüzde küresel rekabetin oluşturduğu piyasa koşullarında finansman yönetiminin işletmelerin varlığını idame ettirmede çok önemli bir unsur olduğuna vurgu yaptı.

"KOBİ'lere destek için çalışıyoruz"

Samsun'daki KOBİ'lerin AB Fonlarından en iyi şekilde yararlanmalarını ve uluslararası işbirlikleri kurmalarını sağlamak için sürekli eğitim düzenlediklerinin altını çizen Ayhan Çakır, "Ülkelerin uluslararası arenadaki gücü, refah düzeyi, sosyal ve kültürel gelişmişlik seviyesi ve hatta yaşam memnuniyeti endeksi gibi pek çok hususun ortak ve en büyük paydası ekonomik gelişmişliktir. Ekonominin belkemiğini ise bugün sizlerin temsil etmiş olduğu KOBİ'ler teşkil etmektedir. Biz Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm bu saydığım hususlara katkı sağlamak adına KOBİ'lerimizin kapasitelerini geliştirmek için pek çok çalışma yürütüyoruz. Bu alandaki en önemli ve kapsamlı projemiz olan, Cosme programı kapsamında yürüttüğümüz Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi çerçevesinde düzenlenen AB Proje Yazma Teknikleri ve Proje Döngüsü Eğitimi vesilesiyle sizlerle birlikteyiz" dedi.

Hedef, ulusal ve uluslararası kaynaklara erişime katkı sağlamak

Rekabet gücünü geliştirmeye destek vermek adına pek çok mekanizmanın faaliyette olduğunu belirten Çakır, "Ancak, bu desteklerden nasıl yararlanabilir noktasında büyük eksikliklerimiz var. Bu bağlamdaki en büyük problemimiz mevcut durum ve ihtiyacı tespit edip, o ihtiyacı ya da zayıf noktayı güçlendirmek konusunu projelendirebilmek. Bu anlayışla kurguladığımız, bugün başlayıp yarın devam edeceğimiz bu eğitim programı ile firmalarımızın ulusal ve uluslararası kaynaklara erişmesine katkı sağlamak amacıyla AB Fon Kaynakları ve Proje Döngüsü konularını işleyeceğiz. İki günlük eğitim programı sonunda mevcut fon kaynakları, teklif çağrıları ve bu kaynaklara ilişkin olarak proje belgelerinin hazırlanması ve başvuru süreçleri gibi konularda bilgi sahibi olacaksınız. İfade ettiğim bu ihtiyaçlar çerçevesinde, bugün yapılacak olan paylaşımların büyük önem arz ettiği inancındayız" diye konuştu.

Ardından da, Eğitmen Selahattin Ciritci tarafından katılımcılara, "AB Fon Kaynakları ve Proje Döngüsü" konusunda sunum yapıldı. - SAMSUN

Karadeniz, Avrupa, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:12   İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Karabulut, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
15:12   Tekirdağ'dan kısa kısa - Haber
15:11   12 yaşındaki öğrenciye nitelikli cinsel istismarı, pencereden attığı not ortaya çıkardı (2) - Haber
15:10   Bursa'da okulda rahatsızlanan 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı - Haber
15:10   Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - BOLU - Haber
14:08   Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi - Haber
13:50   Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu - Haber
13:37   Ülke şokta! Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler - Haber
12:43   15 yaşındaki çırağı, vida numarasını unuttuğu için pantolonunu indirip caraskala astı - Haber
12:40   Bakan Soylu müjdeyi verdi, HDP İl Binası önünde evlat nöbetindeki kadın evladına kavuştu - Haber
26.12.2019 15:13:27