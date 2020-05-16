SAMSUN TÜRK KIZILAY'INDAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

TÜRK Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi tarafından koronavirüs nedeniyle azalan kan bağışının artırılması için iftar sonrasında kan bağışında bulunulması için kan alım merkezilerini açık tutuyor.

16.05.2020 09:11 | Son Güncelleme: 16.05.2020 09:16
TÜRK Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi tarafından koronavirüs nedeniyle azalan kan bağışının artırılması için iftar sonrasında kan bağışında bulunulması için kan alım merkezilerini açık tutuyor. Bölgede günlük 100 üniteye kadar düşen kan bağışı miktarı yeniden arttı, günlük 325 üniteye kadar yükseldi. Kızılay yetkilileri halen kritik seviyede olan kan stoklarının artırılması için bağış çağrısında bulunuyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle azalan kan bağışı miktarının artırılması için yapılan çağrı karşılık buldu. Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi sorumluluğunda bulunulan Samsun, Ordu, Amasya, Sinop, Tokat illerinde toplam günlük kan bağışı sayısı 100 üniteye kadar düşerken yapılan çağrı sonrasında bu rakam 325'e yükseldi. Ancak koronavirüs öncesinde günlük kan bağışı miktarının yaklaşık 500 ünite olduğu hatırlatılarak, vatandaşlara kan bağışına devam etmeleri çağrısı yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle kritik seviyenin altına düşen kan stokları vatandaşların bağışlarıyla kritik seviyenin üzerine çıktı. Ancak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kan stoklarının güçlendirilmesi için bağışların artırılması çağrısı yapıldı.
'GÜNLÜK KAN BAĞIŞI 100 ÜNİTEYE DÜŞMÜŞTÜ'
Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, tüm dünyada koronavirüs salgınından dolayı zor günler geçirildiğini belirterek "Ülkemizde ilk vaka 11 Mart'ta görüldü. Bu tarihten sonra biz tüm hizmet birimlerimizle gerekli tedbirleri aldık. Gerekli dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor. Ancak bu tarihten sonra kan bağışlarında bir azalma yaşanmıştı. Bu azalma Ramazan Ayı'nda da devam etmesini bekliyorduk. Biz Samsun, Amasya, Ordu, Sinop ve Tokat illerine hizmet veriyoruz. Bu illerde sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların kan bileşeni ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Salgın öncesi dönemde günlük ortalama 500 ünite kan bağışı alıyorduk, 11 Marttan sonraki süreçte bu rakam 100 üniteye kadar düşmüştü. Salgın öncesinde yaptığımız çalışmalarla stoklarımız iyiydi biz taleplerin hepsini bu iyi olan stoklardan karşıladık hiç bir sıkıntı yaşanmadı" dedi.
'ÇAĞRIDAN SONRA BAĞIŞ MİKTARI ARTTI'
Ramazan Ayı'nda kan bağışının düşmesini beklediklerini söyleyen Yıldırım, "Tecrübelerimizden biliyoruz ki Ramazan ayında da kan bağışında bir azalma yaşanıyor stoğun artık kritik seviyelere düşmesi sonrasında sürecin böyle devam etmesi stoğu artık kritik seviyelerin de altına getirecekti. Bu anlamda tüm ülke çapında sayın genel başkanımızın tarafından bir çağrı yapıldı. Toplumun kan bağışına olan duyarlılığını artırması gerektiğini stoğumuzun artık kritik seviyenin altına düştüğünü sürecin böyle devam etmesi halinde kan bileşeni ihtiyacına gereksinim duyan hastaların tedavilerinin gecikebileceği ifade eden bir çağrıda bulunduk. Çağrımız ilgiyle karşılandı. Vatandaşlarımız kar bağışına ilgi gösterdiler. Günlük kan bağışı miktarımız 100 üniteye düşerken şuan ortalama 325 üniteye yükseldi. Kritik seviyenin altına düşen kan stoklarımız kritik seviyelere ulaşmaya başladı. Bağışların bu şekilde devam etmesi ilerleyen günlerde stoğumuzun biraz daha iyileşmiş hale getirecek" diye konuştu.
'KAN BAĞIŞI KISITLAMA KAPSAMININ DIŞINDA'
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde de vatandaşlara kan bağışında bulunmaları çağrısı yapan Yıldırım, "Önümüzde bir 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması var sonrasında Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Kısıtlama süresince İçişleri Bakanlımızın genelgesi ile kısıtlama süresi içinde kan bağışında bulunmak için Kızılayın kan bağış noktalarına giden vatandaşlarımız kapsam dışındalar. Özellikle vatandaşlarımız kısıtlamanın olduğu süreçte de bağışta bulunabilirler. Kan bağışı kısıtlama kapsamının dışında. Biz vatandaşlarımızın kan bağışına olan duyarlılığına devam etmelerini istiyoruz. Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır vatandaşlarımızı uygun oldukları vakitlerde kan bağışında bulunmaya bekliyoruz" şeklinde konuştu. SAMSUN TÜRK KIZILAY’INDAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Kızılayı, Koronavirüs, Karadeniz, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti Haber
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Yoğunluk sonrası İstanbul’daki AVM’ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek Haber
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye’ye virüs bulaştıran 2 ülke Haber
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Gözaltına alınan ’Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Haber
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Arka Sokaklar’ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban’ın durumu ağırlaşıyor Haber
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler Haber
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim Haber
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim
Haberler››Güncel››SAMSUN TÜRK KIZILAY'INDAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:46: Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı'dan 19 Mayıs mesajı - Haber 09:46: Şehit Aileleri Derneğinden HDP ve PKK'ya tepki - Haber 09:45: Sanko Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Kileci'den 19 Mayıs mesajı - Haber 09:45: Kahta 'da zabıta ekipleri ücretsiz maske dağıttı - Haber 09:42: Tel Abyad'da ilaçlama çalışmaları - Haber 09:02: Koronavirüs korku ölçeği araştırması: Kadınlar, erkeklerden daha fazla korkuyor - Haber 08:50: 2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke - Haberler 06:03: Genç kadın, Tarihi Asansör'ün tuşuna ayağıyla bastı! O anlara tepki yağdı - Haber 00:28: Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Haber 08:24: Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler - Haber