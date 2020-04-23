Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

SAMSUN Türkiye'nin en büyük Türk Bayrağı'nın altında tören

Türkiye'nin en büyük Türk Bayrağı'nın altında törenSAMSUN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin dalgalanan en büyük Türk Bayrağı'nın altında saat 2100'da İstiklal Marşı okundu.

23.04.2020 23:45 | Son Güncelleme: 24.04.2020 01:12
Türkiye'nin en büyük Türk Bayrağı'nın altında tören
SAMSUN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin dalgalanan en büyük Türk Bayrağı'nın altında saat 2100'da İstiklal Marşı okundu.
Kavak İlçesi'nde Türkiye'nin dalgalanan en büyük bayrağı olarak gösterilen 2 bin metrekarelik dev Türk Bayrağı'nın olduğu noktada tören düzenlendi. İlçe Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri görevli jandarmalardan oluşan yaklaşık 60 kişi saat 21.00'da, 116 metrelik bayrak direği önünde İstiklal Marşı okudu.
92 TON AĞIRLIĞA SAHİP
9 yıl önce yaptırılan Türk Bayrağı'nın yer aldığı 116 metre yüksekliğindeki direk ise 92 ton ağırlığa sahip. Temeline 400 ton beton dökülen 730 metre rakımdaki Türk Bayrağı'nın ağırlığı ise 450 kilo. Paraşüt kumaşı kullanılarak üretilen bayrak, 2 ayda bir değiştiriliyor. Samsun-Ankara Karayolu üzerinde bulunan bayrağı görenler ise araçlarını durdurup fotoğraf çekip, selfie yapıyor. Türk Bayrağı'nın alt kısmında ise ay yıldız şeklinde bir de mescit bulunuyor. SAMSUN Türkiye’nin en büyük Türk Bayrağı’nın altında tören

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Samsun, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca’ya yanıt verdi Haberler
Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru’dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı Haberler
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı
Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü Haberler
Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Hukukçular koronadan etkilenen kiracıları uyardı: Üç seçeneğiniz var Haberler
Hukukçular koronadan etkilenen kiracıları uyardı: Üç seçeneğiniz var
Yıldız Tilbe’nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haberler
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Erdoğan’a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Haberler››Güncel››SAMSUN Türkiye'nin en büyük Türk Bayrağı'nın altında tören - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:52: ABD Temsilciler Meclisi Kovid-19 için 484 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı - Haber 01:42: Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den ramazan ayı mesajı - Haber 01:38: Erzurum'da Mehmetçik İstiklal Marşı'nı vatandaşlarla okudu - Haber 01:37: Soma'da 23 Nisan Coşkusu - Haber 01:35: SANCAKTEPE'DE ACİL TIP KİLİNİĞİ ÇALIŞANLARI İSTİKLAL MARŞI OKUDU - Haber 00:37: Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu - Haber 21:02: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu - Haber 20:02: Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi - Haber 18:14: CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil - Haberler 17:04: Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti - Haberler