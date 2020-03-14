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SAMSUN ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN'DAN, KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNE DAİR AÇIKLAMA

(Tür: Yurt)

14.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:25
(Tür: Yurt) SAMSUN ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN'DAN, KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNE DAİR AÇIKLAMA

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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