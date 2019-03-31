31 Mart 2019, 21:59
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Samsun'un 19 Mayıs İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Samsun

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Osman Topaloğlu kazandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Osman Topaloğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Osman Topaloğlu 8 bin 899, İYİ Parti adayı Ahmet Topal 4 bin 822, Saadet Partisi adayı Yakup Demir 223 oy aldı.

-Topaloğlu'nun özgeçmişi-

01.04.1964 tarihinde Trabzon'da doğdu. 1980 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesini kazanarak, 1984 yılında mezun oldu. 1985-1987 yılları arasında vatani görevini Erzincan'da yedek subay olarak tamamladı. 1987 yılından itibaren 19 Mayıs ilçesinde eczacı olarak görev yaptı. Bir çok sivil toplum örgütünde yöneticilik yaptı. 25 Mart 2006 - 13 Ağustos 2008 tarihleri arasında 19 Mayıs AK Parti ilçe Başkanlığı görevini yaptı.

29 Mart 2009 - 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 19 Mayıs Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 19 Mayıs, Osman Topaloğlu, Samsun, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA