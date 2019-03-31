Samsun'un 19 Mayıs İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Samsun
'un 19 Mayıs
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Osman Topaloğlu
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Osman Topaloğlu 8 bin 899, İYİ Parti
adayı Ahmet Topal
4 bin 822, Saadet Partisi
adayı Yakup Demir
223 oy aldı.
-Topaloğlu'nun özgeçmişi-
01.04.1964 tarihinde Trabzon
'da doğdu. 1980 yılında Gazi Üniversitesi
Eczacılık Fakültesini kazanarak, 1984
yılında mezun oldu. 1985-1987 yılları arasında vatani görevini Erzincan
'da yedek subay olarak tamamladı. 1987 yılından itibaren 19 Mayıs ilçesinde eczacı olarak görev yaptı. Bir çok sivil toplum örgütünde yöneticilik yaptı. 25 Mart 2006 - 13 Ağustos 2008 tarihleri arasında 19 Mayıs AK Parti ilçe Başkanlığı görevini yaptı.
29 Mart 2009 - 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 19 Mayıs Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
19 Mayıs, Osman Topaloğlu, Samsun, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA