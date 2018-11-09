Samsun'un 2,3 Milyarlık 2019 Bütçesi Komisyondan Geçti

Samsun Büyükşehir Belediyesi
, 17 ilçe belediyesi ve SASKİ
'nin 2019 yılı bütçesi komisyonlarda görüşülerek meclise havale edildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı tahmini bütçesi 820 milyon TL olarak belirlenirken, 17 ilçe ve SASKİ'nin bütçeleriyle birlikte toplam bütçe 2 milyar 365 milyon 336 bin TL olarak planlandı.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı komisyon toplantısı Büyükşehir Belediye Binasındaki Meclis Toplantı Salonunda Meclis Başkanvekili Turan Çakır
başkanlığında gerçekleştirildi. 57 gündem maddesi görüşülerek onaylanmak üzere meclise havale edildi.
Samsun toplamının 2019 yılı bütçesi '2 milyar 365 milyon 336 bin TL' olarak planlandı
Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyon Toplantısı'nda ilk maddede 2019 yılının performans programı açıklandı. Program, komisyon üyelerinin oy birliği ile kabul edilerek meclise havale edildi. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin bütçeleri komisyonda görüşüldü. Komisyon üyeleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı bütçesini 820 milyon TL, İlkadım Belediyesi
bütçesini 264 milyon 444 bin TL, Atakum
Belediyesi bütçesini 210 milyon TL, Bafra
Belediyesi bütçesini 87,5 milyon TL, Çarşamba
Belediyesi bütçesini 103 milyon TL, Vezirköprü
Belediyesi bütçesini 61 milyon 725 bin TL, Canik
Belediyesi bütçesini 100 milyon TL, Terme
Belediyesi bütçesini 54 bin 460 bin TL, Tekkeköy
Belediyesi bütçesini 80 milyon TL, Havza
Belediyesi bütçesini 33 milyon 464 bin TL, Alaçam
Belediyesi bütçesini 21 milyon 100 bin TL, 19 Mayıs
Belediyesi bütçesini 23,5 milyon TL, Ayvacık
Belediyesi bütçesini 12 milyon TL, Kavak
Belediyesi bütçesini 13 milyon 915 bin TL, Salıpazarı
Belediyesi bütçesini 10 milyon TL, Asarcık
Belediyesi bütçesini 9 milyon 256 bin TL, Ladik
Belediyesi bütçesini 16 milyon TL ve Yakakent
Belediyesi bütçesini de 9 milyon 923 bin TL olarak planladı. Öte yandan 435 milyon olarak düşünülen SASKİ bütçesi de SASKİ meclisinde görüşülecek. Samsunspor
Tesisleri 10 yıllığına Samsunspor'a kiralandı
Büyükşehir Belediyesine ait Canik ilçesi Yeni Mahalle
'de Doğupark 1. Dolgu Sahası'nda bulunan Samsunspor Spor Tesisleri'nin ihale maddesi de komisyonda görüşüldü. Komisyon üyeleri tesislerin 10 yıl süreyle tekrara Samsunspor'a kiralanması maddesini oy birliği ile kabul ederek meclise havale etti.
Bafra'daki sokak isimleri şehit ve gazi isimleriyle değiştirildi
Bafra'da bulunan 6 sokak ve 1 üst geçit, şehit ve gazi isimleriyle ölümsüzleştirilmek üzere komisyonda görüşüldü. Bafra, Emirefendi Mahallesi'nde bulunan üst geçidin adının Şehit P. Onb. İsa Kurt
Üst Geçidi, Sakarya Mahallesi
'ndeki yolun Şehit J. Uzm. Onb. Mehmet Karakut Sokak, İsmet Paşa
Mahallesi'ndeki Batı Sokak'ın adının Gazi İlkay Korkmaz Sokak, Emirefendi Mahallesi'ndeki Mehtap Sokak'ın adının Gazi Cumhur Ünlü Sokak, Mevlana
Mahallesi'ndeki Barutay Sokak'ın adının Gazi Duran Aybar Sokak, Alparslan Mahallesi'ndeki Kavaklı
Sokak'ın adının Gazi Celal Kılıç
Sokak ve İshaklı Mahallesi'ndeki Tören Sokak'ın adının Gazi Hüseyin Deniz
Sokak olarak değişmesini öngören madde komisyondan oy birliği ile geçerek meclise havale edildi. - SAMSUN