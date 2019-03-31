Samsun'un Asarcık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Şerif...

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Samsun'un Asarcık ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Şerif Kılağuz kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Şerif Kılağuz 5 bin 484 oy aldı.Kılağuz'un özgeçmişiŞerif Kılağuz, 01.06.1979 tarihinde Asarcık Gökgöl Köyünde doğdu. 1988 yılında ilkokulu, 1993 yılında ortaokulu ve 1996 yılında Asarcık Lisesini bitiren Kılağuz, 1996 yılında inşaat sektöründe iş hayatına atıldı. 2003 yılında Kazakistan'da iş yapmaya başlayan Kılağuz halen Kazakistan'da inşaat, taahhüt işleri yürütüyor.Asarcıkspor kulübünü kuran ve Asarcık'a eğitim, kültür alanında çok sayıda hizmette bulunan Kılağuz, 2009 mahalli seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden İl Genel Meclis Üyesi adayı oldu.30 Mart 2014 Mahalli Seçimleri'nde Milliyetçi Hareket partisinden Asarcık Belediye Başkan Adayı olan ve Belediye Başkanı seçilen Kılağuz, halen Asarcık Belediye Başkanlığını yürütüyor.Kılağuz evli ve 3 çocuk babası.