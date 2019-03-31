Samsun'un Ayvacık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

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Samsun'un Ayvacık ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Halil Kalaycı kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Halil Kalaycı 7 bin 749, BBP adayı Erdal Avcı 2 bin 501, BTP adayı Cemal Pala 54 oy aldı.Kalaycı'nın öz geçmişiKalaycı, 1980 yılında Ayvacık ilçesinde doğdu. Halil Kalaycı, ilköğretimini ve lise eğitimini 1987-1997 yılları arasında tamamladı. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliğini kazanan Kalaycı, üniversite eğitiminin ardından 2013-2014 yılları arasında Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü vekilliği yaptı. 2014 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü görevine atanan ve görevini 2018 yılına kadar yürüten Kalaycı, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen ilçe başkanlığı görevlerini yürüttü. Halil Kalaycı, evli ve 2 çocuk babasıdır.