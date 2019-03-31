Samsun'un Canik İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Samsun
'un Canik
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı İbrahim Sandıkçı
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, İbrahim Sandıkçı 26 bin 899, İYİ Parti
adayı Atıf Yiğit
11 bin 871, Saadet Partisi
adayı Ali Şener
2 bin 399 oy aldı.
Sandıkçı'nın öz geçmişi -
1972 yılında Canik ilçesinde doğdu. Samsun İmam Hatip Lisesi ve İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Siyasi hayatına AK Parti Merkez
İlçe Kurucu Yönetim Kurulu üyeliği ile başlayan Sandıkçı, başkan yardımcılığı ve Merkez İlçe Başkanlığı yaptı.
Birçok sivil toplum örgütünde görev alan, aile şirketini yöneten Sandıkçı, Almanca bilmektedir.
Sandıkçı, evli ve 4 çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA