Samsun'un Çarşamba İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Samsun
'un Çarşamba
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Halit Doğan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Halit Doğan 42 bin 727 oy aldı.
-Doğan'ın özgeçmişi-
1978 yılında Çarşamba ilçesinde doğdu. 1995 yılında Çarşamba İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Dicle Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden 2000 yılında mezun oldu. 2002 yılından itibaren fiilen avukatlık yapmaktadır. 2014 yılından itibaren AK Parti Çarşamba ilçe Başkanlığı görevini yürüttü. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Halit Doğan, Samsun, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA