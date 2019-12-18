Lise öğrencilerini taşıyan servis takla attı! 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Samsun'da öğrenci servisinin de aralarında bulunduğu 3 aracın karıştığı kazada 1 öğrenci hayatını kaybederken, 2'si ağır 10'dan fazla öğrenci yaralandı.

YOLDAN ÇIKARAK REFÜJDEN KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Kaza, Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan aldığı lise öğrencilerini Çarşamba ilçesine götüren Dursun Peker idaresindeki 55 C 6076 plakalı servis minibüsü, İsmail Baş idaresindeki 55 SE 808 plakalı otomobille çarpıştı. Yoldan çıkarak refüjden karşı şeride geçen minibüs, Mustafa Gülastı'nın kullandığı 55 LS 221 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası adeta can pazarı yaşandı. Kazada 15 yaşındaki Batuhan Yılmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 10'dan fazla öğrenci yaralandı.

2 ÖĞRENCİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar için kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Ambulanslarla Çarşamba ilçesi ile Samsun'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.