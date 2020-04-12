Samsun'un Çarşamba ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 5 kişiye ceza
Samsun'un Çarşamba ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 5 kişiye cezai işlem uygulandı.
12.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:14
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta 48 saat süreli sokağa çıkma yasağı devam ediyor.
İlçede sokağa çıkma yasağının ikinci gününde 5 kişiye cezai işlem uygulandı, böylece toplam 28 kişiye cezai işlem uygulanmış oldu.
Kaynak: AA