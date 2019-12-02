Samsun'un en ünlü isimleri, muhteşem galada buluştu!

Samsunlu siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından birçok önemli isim geceye katıldı.

Samsunlusiyaset, bürokrasi ve iş dünyasından bir çok isim, Samsun Sivil ToplumKuruluşları Platformu tarafından İstanbul Şişli'de Wyndham Grand İstanbul Levent'tedüzenlenen birlik ve beraberlik gecesinde bir araya geldi. Türkiye'nin dört birtarafında yaşayan Samsunluların tek çatı altında toplandığı gecede birlik veberaberlik mesajları verildi.

Gece saygıduruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. 20 Yıldır sivil toplum kuruluşlarıiçindeki önemli işleri ile tanınan, Samsunun'un en önemli STKlarında kurucubaşkanlık, başkanlık, onursal başkanlık görevlerinde bulunan hem ticari hem demanevi destekleriyle ve yatırımları ile devlet erkanından daima takdir görenSamsun Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Genel Başkanı H.Kaya Aşcı'nınsinevizyon gösterimi büyük alkış topladı .

Hem Samsun'danhem de Türkiye'nin bir çok ilinden gelen birbirinden önemli isimlerin katıldığımuhteşem gecede önemli mesajlar verildi. Genel Başkan Kaya Aşçı yaptığı açılışkonuşmasında: "Samsun sevdamız hiç bitmeyecek. Samsunlu olmanınayrıcalığını bu gecede bir kez daha gördüm. Bu gururu bana yaşattığınız içinhepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.' dedi ve birlik beraberlik mesajı verdi.

Aşcıkonuşmasının sonunda ise Samsunspor'un eski yöneticilerinden Tanrıverdi HoldingYönetim Kurulu Başkanı Recep Tanrıverdi, Yılport Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Yılport Samsunspor CEO'su Yüksel Yıldırım ve ASTAŞ HOLDİNG Yönetim KuruluBaşkanı Vedat Aşcı'yı sahneye davet etti. El ele birlik ve beraberlik mesajlarınınyanında Samsunspor için iyi temennilerde bulunuldu.

Gecede; SamsunBüyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir, İyi Parti Samsun MilletvekiliBedri Yaşar, Ak Parti Samsun Milletvekili Av.Orhan Kırcalı, CHP SamsunMilletvekili Kemal Zeybek, Gençlik ve Spor eski Bakanı, Ak Parti İstanbulMilletvekili Akif Çağatay Kılıç, CHP Aydın Milletvekili ve CHP Genel BaşkanYardımcısı Bülent Tezcan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve SamsunMilletvekili Çiğdem Karaaslan yaptıkları konuşmada Samsun için hep birliktehareket etmek için parti farkı gözetmeksizin çalıştıklarını ve bundan sonra daçalışacaklarını söyleyerek birlik mesajları ile salonda bulunan davetlilerintakdirini topladılar. Konuşmaların ardından ise birlik ve beraberlikle anlamıolan anı fotoğrafı çekildi.

Geceyeayrıca Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Samsun Sivil Toplum KuruluşlarıPlatformu Onursal Başkanı, Danıştay Üyesi Osman Tural, İstanbul Şişli Kaymakamıve Eski Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, İstanbul Bayrampaşa Kaymakamı BafralıDr. Soner Şenel, Bir önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ZihniŞahin, Samsun İlçeleri Belediye Başkanları, İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitliillerinde bulunan Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Genel Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İşİnsanları, Bürokratlar ile çok sayıda davetli katıldı.