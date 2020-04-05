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Samsun'un Ovacık mahallesinde karantina sürüyor

Samsun'un Ovacık mahallesinde karantina sürüyorSAMSUN'un Vezirköprü ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi, 1 Nisan'da karantinaya alındı.

05.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:17
Samsun 'un Ovacık mahallesinde karantina sürüyor
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi, 1 Nisan'da karantinaya alındı. Mahalleye giriş çıkışları yasaklayan jandarma ekipleri, kontrollerini sürdürüyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi'nde uygulama sürüyor. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken, jandarma ekipleri, kontrollerini sürdürüyor. 71 hanesi bulunan ve 335 kişinin yaşadığı mahalledeki vatandaşların, ihtiyaçları ise Vezirköprü Belediyesi tarafından karşılanıyor. Samsun’un Ovacık mahallesinde karantina sürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Ovacık Mahallesi, Vezirköprü, Samsun, Ovacık, Güncel

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Samsun'un Ovacık mahallesinde karantina sürüyor
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