Haberler » Spor » Samsun'un spor alt yapı haritası oluşturuluyor - Spor

Samsun'un spor alt yapı haritası oluşturuluyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca ortaklaşa hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında adım adım Samsun'un spor alt yapı haritası oluşturuluyor.

11.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:40Samsun'un spor alt yapı haritası oluşturuluyor
Gençlik ve Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca ortaklaşa hayata geçirilen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında adım adım 'un spor alt yapı haritası oluşturuluyor.

Geleceğin şampiyon sporcularının tespit edilip yetiştirilmesi, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit etmek ve onları spor branşlarına yönlendirerek üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla Mayıs 2018'de başlatılan proje tüm hızıyla devam ediyor.

2019-2020 eğitim-öğretim dönemi Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi hazırlıkları kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret etti. Kasapoğlu projenin ilçelerde uygulanabilir olması için kaymakam ve belediye başkanlarına projeyi anlatarak fikir alışverişinde bulundu.

İlçe protokollerinden destek sözü alan İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun diğer ilçeleri de kapsayan gezilerine ve projenin tanıtımına devam edeceği öğrenildi.

Ziyaretlerde İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Celalettin Kapçak, Tekkeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın ve ilçe milli eğitim müdürleri de hazır bulundu. - SAMSUN

Türkiye, Samsun, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
09:54  Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldü?
09:05  Gökçen Paprika kimdir? Gökçen Paprika kaç yaşında, nereli?
11.02.2020 13:18:55