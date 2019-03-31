Samsun'un Vezirköprü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Samsun
'un Vezirköprü
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı İbrahim Sadık Edis
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Edis 30 bin 550, CHP
adayı Onur Bayburtlu
6 bin 213, BBP
adayı Fatih Ay
1005 oy aldı.
Edis'in öz geçmişi
İbrahim Sadık Edis, 1962 yılında Vezirköprü'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Vezirköprü'de tamamladı. 1984
yılında Ankara
'da askerlik görevini yaptı. Vezirköprü'de beyaz eşya satıcılığı yaparken Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçildi. 29 Mart 2009 yılında AK Parti'den Vezirköprü Belediye Başkanlığına aday oldu.
2 dönemdir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Edis, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA