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Samsun Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı arasında işbirliği protokolü

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ile Türkiye Maarif Vakfı arasında eğitim, araştırma, akademik çalışma, raporlama ve kültürel alanlarda iş birliği sağlanması amacıyla "Akademik İş Birliği ve Tanıtım Protokolü" imzalandı.

18.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:32Samsun Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı arasında işbirliği protokolü
Üniversitesi (SAMÜ) ile Maarif Vakfı arasında eğitim, araştırma, akademik çalışma, raporlama ve kültürel alanlarda iş birliği sağlanması amacıyla "Akademik İş Birliği ve Tanıtım Protokolü" imzalandı.
Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut tarafından imzalanan protokolle, Türkiye'nin eğitim alanındaki yeni kültürel diplomasi hamlesi olan ve yurt içi ve yurt dışında yürütülecek tanıtım, eğitim, araştırma, bilgi-belge paylaşımı, müfredat materyal temini gibi konularda katkı sağlanması kararlaştırıldı.
Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, SAMÜ'nün dünyanın dört bir yanından öğrenci çekme potansiyeline sahip bir üniversite olduğunu vurguladı.
Türkiye Maarif Vakfı ile imzalanan protokolün Samsun Üniversitesinin dünya üniversitesi olma yolunda katkı sağlayacağını ifade eden Aydın, "Uluslararası eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde Türkçe öğretiminin yurtdışında tanıtımının yaygınlaştırılması, Türkiye ve Türk kültürünün tanıtılması kapsamında profesyonel anlamda desteklerinin olacağını inanıyorum." diye konuştu.

Türkiye, Samsun, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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