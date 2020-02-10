Samsun Valiliği uyardı: "Telefon dolandırıcılarına dikkat"

Samsun Valiliği telefon dolandırıcılığı konusunda uyarıda bulundu.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Valiliğimiz adını kullanan bazı kişi veya kişilerin ilimizde bulunan kimi şirket, kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızı telefonla arayarak, tekerlekli sandalye almak gibi bahanelerle IBAN numarası ve hesap numarası vererek maddi talepte bulundukları, inandırıcılığı artırmak için de Valilikten aradıklarını söyledikleri tespit edilmiştir. Valiliğimizde görev yapan hiçbir çalışanın böyle bir talebi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tür aramalara kesinlikle itibar etmemelerini önemle hatırlatarak; bu gibi durumlarda vatandaşlarımız, derhal 155 Polis İmdat Hattı'na müracaat ederek bilgi paylaşmaları halinde telefonla dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA