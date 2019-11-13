Haberler » Güncel » Samsun Valiliğinden 'hastane kantinlerinde yüksek fiyat' açıklaması - Haber

Samsun Valiliğinden 'hastane kantinlerinde yüksek fiyat' açıklaması

Samsun Valiliği gerçekleştirdiği denetimlerle hastane kantinlerinde yüksek fiyata satış yapılıp yapılmadığını araştırdı.

13.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:15Samsun Valiliğinden 'hastane kantinlerinde yüksek fiyat' açıklaması
Samsun Valiliği gerçekleştirdiği denetimlerle hastane kantinlerinde yüksek fiyata satış yapılıp yapılmadığını araştırdı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak üzere, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında ilimiz genelinde bulunan hastane kantinlerimizde ve diğer piyasalarda oluşan fiyat hareketleri sürekli takip edilmektedir. Geçtiğimiz günlerde İlimiz yerel basınında çıkan haberlerde hastane kantinlerinde yüksek fiyatla satış yapıldığı gündeme gelmiştir. Konu ile ilgili olarak Valiliğimize bağlı Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından mezkur kanun ve yönetmelik kapsamında yerinde denetimler gerçekleştirilmiş, yapılan çalışmalar sonucunda hastane kantinlerinde birçok üründe indirim sağlandığı görülmüştür. Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından bundan sonraki süreçte de denetimlere devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN

Samsun Valiliği, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:46 Bayrampaşa'da banka soyguncusu vatandaşlar tarafından yakalandı; sıcak anlar kamerada...
20:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da
20:46 İngiltere'de dondurulmuş etlerin içinde uyuşturucu ele geçirildi
20:45 DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve EYP'lerle yakalandı
20:44 Meclis Başkanı Şentop CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti -2
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
20:09 Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı
19:58 Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı
19:56 Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti
19:55 MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
13.11.2019 20:47:25