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Samsun Valiliğinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Samsun Valiliği, vatandaşlar 'kredi kartı' dolandırıcılığı konusunda uyarılarda bulundu.

06.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:24 Samsun Valiliğinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
Samsun Valiliği, vatandaşlar 'kredi kartı' dolandırıcılığı konusunda uyarılarda bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı Online İade Sistemi" adı altında kredi kartı bilgilerinin istendiği şeklinde telefona gelen mesajlara itibar edilmemesi istendi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı Online İade Sistemi adı altında vatandaşlarımızın cep telefonlarına dolandırıcılar tarafından 'TC Kimlik Numaranız üzerinden yapılan sorgulama sonucu TRT payı, doğal gaz ve elektrik faturalarınıza yansıtılan 673 TL'lik iade tutarınız bulunmaktadır. İadeleriniz maksimum 24 saat içerisinde size ait banka kredi kartınıza aktarılacaktır. Lütfen size ait kredi kartı bilgilerini giriniz' şeklinde iletiler gönderilerek vatandaşlarımızın kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız, bu ve buna benzer mesajlar aldığında dolandırıcılar tarafından gönderildiğini bilmeli ve bu kişilere kesinlikle itibar etmemelidirler." - SAMSUN

Samsun Valiliği, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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