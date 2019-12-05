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Samsun Valiliğinden 'yeşil flaş' açıklaması

Samsun Valiliği, sinyalizasyon sistemlerinde araçlara 'yeşil flaş' uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

05.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:31Samsun Valiliğinden 'yeşil flaş' açıklaması
Valiliği, sinyalizasyon sistemlerinde araçlara 'yeşil flaş' uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

Samsun Valiliğince sinyalizasyon sistemlerinde araçlara yeşil flaş uygulaması hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ülkemizin de tarafı olduğu ' Konvansiyonu' karayolu işaretleri ve sinyalleri sözleşmesinin gerek orijinal halinde gerekse de son revize halinde yeşil flaş uygulaması bulunmamaktadır. Buna rağmen konvansiyon dışında ülkemizde yapılmış olan bu uygulama sonucunda; arkadan çarpmalı kaza sayısında artış, geçememe eğilimi nedeniyle yeşil süre kullanımında azalma, önde giden aracın durup/duramayacağını tahminde zorluk, kavşak yaklaşımında hız artırmaya teşvik etmesi gibi tipik sürücü davranışlarının geliştiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak 19-22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılan Trafik Güvenliği Başmühendisleri Toplantısı'nda; araçlara yeşil ışık flaş uygulamasının kaldırılması için gerekli revizyonların yapılarak bu uygulamaya son verilmesi kararı alınmış olup, yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda ilimizde de 'yeşil flaş uygulaması' ilgili kurumlar tarafından kaldırılmıştır" denildi. - SAMSUN

Samsun Valiliği, Viyana, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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