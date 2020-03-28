Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner'in katıldığı bir canlı yayında " Samsun 'da bir süper bulaştırıcı var" sözleri sonrası Samsun Valisi Osman Kaymak bir açıklama yaptı ve iddiaları yalanladı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili, "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberinin doğru olmadığını bildirdi.

"RESMİ OLMAYAN AÇIKLAMALARA İTİBAR ETMEYELİM"

Kaymak, Twitter 'dan yaptığı açıklamada, sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde "Samsun'da süper bulaştırıcı var" başlıklı haber yer aldığını belirtti.

Haberin doğru olmadığına işaret eden Kaymak, "İlimizde böyle bir durum yaşanmamıştır. Ülkemizin içinden geçtiği bu hassas dönemde lütfen resmi kurumlar tarafından yapılmayan açıklamalara itibar etmeyelim." ifadesini kullandı.