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Samsun Valisi Osman Kaymak: "Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım"

Samsun Valisi Osman Kaymak, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

13.04.2020 01:12 | Son Güncelleme: 13.04.2020 01:12
Samsun Valisi Osman Kaymak:
Samsun Valisi Osman Kaymak, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.
Kaymak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uyarak evde kaldıkları için Samsunlulara teşekkür etti.
"Evde kal" çağrısında bulunan Kaymak, "Hafta sonu olduğu gibi yarından itibaren de zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım.
65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlama devam ediyor.
Kıymetli vatandaşlarımıza güveniyor ve evde kalın, sağlıklı kalın diyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Twitter, Samsun, Güncel
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