SAMSUN Vezirköprü'de baraj gölünde toplu balık ölümleri

Vezirköprü
'de baraj gölünde toplu balık ölümleri
Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Barajı göletinde toplu balık ölümleri meydana geldi. Kıyıya vuran sazan balıkları ile ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık ve su numunesi aldı, inceleme başlattı.
Vezirköprü ilçesi Altınkaya Baraj Gölü'nün Akçay mevkiinde kıyıya ölü sazan balıklar vurdu. Çevreye kötü kokuların yayılması üzerine vatandaşların ihbarı ile gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, baraj göletinde incelemelerde bulundu. Ekipler, balık ve su numunesi aldı, inceleme başlattı. İlçede yapılan duyurularla bölgede balık tutulması yasaklandı.
Altınkaya Barajı, Samsun'da, Kızılırmak üzerinde, enerji üretmek amacıyla 1980-1988 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Kaya gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 15.920.000 metre küp, akarsu yatağından yüksekliği ise 195 metredir. Baraj göl alanı ise 118 kilometrekaredir.