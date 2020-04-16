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Samsun Vezirköprü'deki karantinanın 6'ncı günü

SAMSUN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Vezirköprü ilçesinde önlemler sürdürülüyor.

16.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:22
Samsun Vezirköprü'deki karantinanın 6'ncı günü

SAMSUN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Vezirköprü ilçesinde önlemler sürdürülüyor. Güvenlik güçleri, 6 gündür ilçe merkezine giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 10 Nisan'da, yaklaşık 95 bin nüfuslu Vezirköprü ilçesi için 14 günlük karantina kararı alındı. Bu kapsamda 159 mahallenin bulunduğu ilçe merkezi, 17 noktadan giriş ve çıkışlara kapatıldı. Yollara bariyerler ve iş makineleri konularak, ulaşım durduruldu. Oluşturulan polis ve jandarma noktalarındaki kontrollerde, izin belgesi bulunanlar ve görevli olanlar dışında, 6 gündür ilçeden giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Vezirköprü, Güncel
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