Haberler » Güncel » Samsun yapı malzemeleri sektörü buluştu - Haber

Samsun yapı malzemeleri sektörü buluştu

Samsun'da yapı malzemeleri sektörü tanışma yemeğinde bir araya geldi.

09.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:21Samsun yapı malzemeleri sektörü buluştu
'da yapı malzemeleri sektörü tanışma yemeğinde bir araya geldi.

Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneğinin (KARTİMDER) düzenlediği program yeni ve mevcut üyelerin firmalarını ve kendilerini tanıtması ile başladı. Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu'nun katılımı ile sektörde ortak yürütülebilecek projeler konuşuldu. Akabinde Başkan İshak Memişoğlu tarafından kentsel yapılanma ve Samsun'un şu anki ve önceki durumu hakkında bilgilerin olduğu bir sunum gerçekleştirdi.

KARTİMDER Başkanı Serdar Arif Bayramkaya, KARTİMDER'in dernek üyelerine sunabileceği projeler hakkında bilgi aktarımı sağlayarak yeni üyeler ile Samsun'da ve Karadeniz illerinde yeni oluşumlar iş birliği güç birliği sağlayacaklarını bildirdi.

Toplantıda ayrıca mesleki yeterlilik ve meslek edindirme kurslarının başlatılmasına dair projeler görüşüldü. - SAMSUN

Karadeniz, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:27 Adliyede intihar eden yazar Seray Şahiner'in eşi toprağa verildi
15:22 Tasarladığı logo ile Türk öğrenci birinci oldu
15:26 Otomobille çarpışan traktör ters döndü 2 yaralı
15:26 Malezya'da Mevlit Kandili kutlandı
15:25 Bakan Kurum Soğanlı Millet Bahçesi'ni İnceledi
14:43 4 kişilik ailenin ölüm nedeninin siyanür olduğunu Valilik doğruladı
14:33 THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı
14:28 Bakan Pekcan'dan sicil affı sinyali: Tekrar gündeme getiririz
14:02 İki çocuğunu ve eşini öldürüp intihar eden babanın yüklü miktarda borcu varmış
13:32 İmamoğlu, hakkında yazılan kitabı eleştiren Kaftancıoğlu'na sitem etti: Yorumlamasını doğru bulmuyorum
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 15:28:15