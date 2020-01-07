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15 yaşındaki kız çocuğu, kendisini yetiştirme yurduna göndermek isteyen babasını bıçakladı

Samsun'da 15 yaşındaki kız çocuğu kendisini yetiştirme yurduna göndermek istediği iddia edilen babasını bıçakla yaraladı.

07.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:01

'da D.Ç. (15), kendisini yetiştirme yurduna göndermek istediği iddia edilen babası E.Ç'yi (42) çıkan tartışmada bıçakla karın boşluğundan yaraladı.

Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy mahallesinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda; E.Ç, iddiaya göre, daha önce yetiştirme yurduna gönderip bir süre sonra yanına aldığı kızı D.Ç'yi yeniden yurda yerleştirmek istedi. Bunu öğrenen D.Ç. ile babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ç, eline geçirdiği bıçakla babası E.Ç'yi karın boşluğundan yaralayıp kaçtı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kanlar içinde yere yığılan E.Ç, sesler üzerine eve gelen komşularının çağırdığı ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KIZINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Bıçaklanan baba kızından şikayetçi olmadığını söyledi. Olayın ardından kaçan D.Ç.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

15 yaşındaki kız çocuğu, kendisini yetiştirme yurduna göndermek isteyen babasını bıçakladı

Samsun, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (7)
MERT: Herkesin bir hayali var kimisininki şan şöhret kimisininki mevki makam kimisininki para pul benim tek hayalim bir Ailemin olması bana ait olan benim ailem bir kız birde erkek evlat birde eşim ama görüyoruzki bazıları değer bilmiyor ne yazık
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SAKARYALI HATUN: Ülkemizde, aile kurumu; çok yıprandı ve yara aldı. :(((( Ebeveynler,çocuklarına; ilgi,alaka,sevgi,şefkat göstermeli.
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SAKARYALI HATUN: Kızın annesi,nerede? :((((
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46: Boyle bu hale bu aile nasıl geldı
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ADSIZ CENGO: birincisi eğer baba şikayetçi olmadıysa kızı neden arıyorlar ikincisi önce de göndermiş niye göndermiş bunun araştırılması lazım fakat bir insan teknik olarak bakıma dahi ihtiyacı olmayan bir evladını neden yurda yetiştirmek ister merak ediyorum
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...: Bir halt bilmeden yorum yazmasanız keşke. Kasten adam yaralama şikayete bağlı bir suç değildir. Mağdur şikayet etse de şikayet etmese de savcı soruşturmayı yapar ve gerekirse davası görülür. O kadar meraklıysan aç iki oku da öğren.
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TOGAN: bence adamın sevgilisi istememiştir. neden olacak yoksa.
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