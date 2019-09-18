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Samsun yol verme kavgasında bıçaklanan 2 kardeş yaralandı

Yol verme kavgasında bıçaklanan 2 kardeş yaralandıSamsun'da yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada Batuhan K. (20) ve Alper K. (17) adlı kardeşler bıçaklanarak ağır yaralandı.

18.09.2019 11:35
Yol verme kavgasında bıçaklanan 2 kardeş yaralandı
Samsun'da yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada Batuhan K. (20) ve Alper K. (17) adlı kardeşler bıçaklanarak ağır yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemeye çalışıyor.
Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi sahil yolu üzerinde meydana geldi. Batuhan K. ve Alper K. adlı kardeşler ile henüz kimlikleri belirlenemeyen bir grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Batuhan K. boynundan, Alper K. ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından çağırılan sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Samsun yol verme kavgasında bıçaklanan 2 kardeş yaralandı

Samsun, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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