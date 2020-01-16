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Samsun yoldan çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yoldan çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralıSAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, ağaca çarpan kamyonetteki, Hüseyin Semiz, hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

16.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 16.01.2020 19:01
Yoldan çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
SAMSUN'un ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, ağaca çarpan kamyonetteki, Hüseyin Semiz, hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Çarşamba-Ayvacık kara yolu Kemer Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hayrettin M. idaresindeki 55 HK 014 plakalı ağaç yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Hüseyin Semiz ve Hüseyin A, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Semiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun yoldan çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Hüseyin Semiz, Çarşamba, Güncel

Kaynak: DHA


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