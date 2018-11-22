Samsung Galaxy
Serisinin 10. Yılına Özel Yeni Özellikler ile Gelecek!
Samsung Beyond X, 6.7-inçlik Ekran, 6 Kamera ve 5G Destekli Olabilir.
Samsung'un yaklaşan yeni amiral gemisi Galaxy S10'un yeni amiral gemisi özelliklerle güncellenmesi bekleniyor. Kod Adı: Beyond X olarak adlandırılan yeni modelin Galaxy Serisinin 10. yılına özel özellikler içermesi bekleniyor. The Wall Street Journal
da yayımlanan yeni habere göre; 10. yıldönümüne özel normal Galaxy S10 modelinin üç versiyonunun yanı sıra, 6.7-inçlik ekran, altı kamera ve 5G destekli yeni süper bir modelin daha olması bekleniyor.
Samsung Beyond X modeli 2019 ile birlikte 5G teknolojisini kullanmaya başlayacak Amerika
pazarı içinde ilham verici olması hedefleniyor.
3 Yeni Galaxy S10 modelinin ekran boyutları S9
benzeri 5.8 inç ile 6.4 inç arasında modele göre de üç yada beş arka kameralı olarak gelmesi bekleniyor. Ayrıca S10 modellerinin batarya ömürlerinin Huawei
'nin Mate 20 Pro modellerine benzer kablosuz şarj özellikleri ve diğer cihazlarla pil ömrünü paylaşabileceği bir takım özelliklere sahip olabilir.
Samsung Beyond X modelinin özelliklerine bakmak gerekirse!
Beyond X modeli 6.7 inçlik bir ekrana sahip olması onu; Note 9'un 6.4 inçlik ekranından bile büyük yapıyor. Ön ve arka tarafa yerleştirilmiş toplam 6 kamera sayısı da onu farklı bir boyuta taşıyor. 5G desteği ise 2019 için oldukça önemli.
Beyond X ifadesi ise Apple
'ın iPhone'un 10. yılına atıfta bulunduğu gibi bir benzerli içeriyor. Geçmişteki tasarım yerine daha farklı bir Galaxy çizgisi de olabilir.
WSJ'a göre bu yeni 4 farklı modelde 2019 Şubat ayında düzenlenecek bir etkinlike duyurulabilir. Elbette ilk olarak üç S10 Modeli duyurulabilir, baharda ise Beyond X modeli 5G desteği ile gelebilir.
Samsung'un Galaxy Flex olarak adlandırdığı katlanabilir telefonunda 2019'a damga vuracak modeller arasında olması bekleniyor.
TheVerge
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22 Kasım 2018 Perşembe 03:34