Samsung
Kendi Blockchain Tabanlı Telefonunu Geliştiriyor Olabilir.
Samsung Blockchain Tabanlı Telefon Geliştiriyor Olabilir. Samsung Galaxy
Serisini Blockchain Teknolojisi Üzerine Taşımak İstiyor. HTC ve Sirin Labs kendi Blockchain tabanlı akıllı telefonlarını üretmişti. Şimdi ise akıllı telefon pazarının en büyük oyuncularından birisi; Samsung kendi Blockchain Tabanlı Telefonunu geliştiriyor olabilir.
Galaxy Club tarafından bu haftanın başlarında fark edilen bilgiye göre Samsung; Blockchain tabanlı akıllı telefon özellikleri için üç Avrupa
Ticari Marka isteğinde bulundu.
Bu üç ticari marka ise "Blockchain KeyStore," "Blockchain key box," ve "Blockchain Core."
Tahminler Samsung'un gelecelte cihazlarına kurulacak ve donanım cüzdanı – kripto para cüzdanı" üzerinde çalıştığı yönünde. Belgelerde patent başvurularında olduğu gibi bir detay yer almasa da; Samsung'un, cryptocurrency ve blockchain şifreleme anahtarlarını güvenli bir şekilde saklama ihtiyacının çok fazla olduğu anlaşılıyor.
Samsung bu yılın başlarında akıllı telefonlarda kripto para birimini saklamak için en iyi güvenliğe sahip donanımın kendilerinin cihazları olduğu yönünde bir açıklaması olmuştu. Doğal olarak bir çok endüstri uzmanı onunla aynı görüşte olmadı. Samsung görünen o ki; cihazlarının bu konudaki işlevselliğini daha da fazla arttırmak niyetinde.
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13 Aralık 2018 Perşembe 03:08