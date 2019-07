Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na doğru

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 21 Temmuz Pazar günü yapılacak.Yarış öncesi Beşiktaş Conrad Hotel'de TMOK Başkanı Uğur Erdener ve başkan yardımcısı Nihat Usta'nın yanı sıra Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim ve yüzücüler Hilal Zeynep Saraç ile Ion Lazerenco Tiron'un katılımıyla bir basın toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıda açıklamalarda bulunan Uğur Erdener, bu yıl yarışların 31'incisini gerçekleştireceklerini belirterek, "59 ülkeden yüzücü var, bu yıl rekor bir sayı. Bu kadar çok ülkeden, farklı kültürden sporcuyu ağırlamak, bu eşsiz deneyimi onlara yaşatmak bizim için ayrı bir mutluluk." dedi.Bu yıl 2 bin 400 yüzücünün yarışacağını aktaran Erdener, "Bu sayıyı güvenlik nedeniyle aşamıyoruz. Yoksa 10-15 bin başvuruyu rahatlıkla karşılayacak durumdayız. Bu büyüklükte, bu kalitede, bu özellikte yarışmanın yapılması çok değerli. Bu, ortağımız Samsung sayesinde oluyor. Çok güzel iş birliği içindeyiz. 15 yıldır birlikte düzenliyoruz. Yarışın önemli özelliği İstanbul Boğazı gibi hareketli su yolunun senelerdir bir gün tüm deniz trafiğine kapatılmasıdır." diye konuştu.Erdener, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çin'in Spor Bakanı'nın da organizasyona katılacağını dile getirdi.Yarışla ilgili bilgi veren TMOK Başkan Yardımcısı Nihat Usta ise başvuruları yerli ve yabancı olmak üzere ikiye böldüklerini belirterek, "Yarısı yabancı, yarısı yerli olmak üzere başvuruları ikiye böldük. Bin 200 kişilik yabancı başvuruları 28 dakikada doldu. Bu, bizi hem üzüyor hem sevindiriyor. TMOK olarak olimpik değerlere çok önem veriyoruz. Daha çok insanın bizimle olması, benzersiz yarışı paylaşması barış inancımıza uygun düşer, bunu yapamadığımız için üzülüyoruz. Dünyanın dört bir yanından kayıtlar alıyoruz. 59 ülkeden katılımcı var. Dünyada bilinen yarış haline geldi. Türkiye ve İstanbul'un tanıtımı oluyor. Bu da bizim gururumuzdur." diye konuştu.Kadın sporcu katılımında bu yıl rekor yakaladıklarını kaydeden Usta, "Kadınlarda 700 kadın sporcu var. 59 ülke arasında katılımcı sıralamasında Rusya birinci, Ukrayna ikinci ve Büyük Britanya üçüncü sırada. Bu yıl yeni ülkelerden katılımcılar oldu. Gürcistan, Norveç, Umman, Peru, Singapur, Slovakya ve Taylandlı yüzücüler de ilk kez bizimle olacak. Kolay yarış değil. Asya'dan Avrupa'ya 6,5 kilometrelik yarış olacak. Derecelerin 40 dakikanın altına düşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Kim: "Organizasyon olimpiyat ruhunun ve barışının önemini vurguluyor"Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, barış gibi değerlerin güçlenmesinde sporun önemli rol oynadığını belirterek, "Sınırları geçmekte, insanları birleştirmekte, farklı kültürde insanlar arasında barışı ve hoşgörüyü geliştirmekte spor önemli rol oynar." diye konuştu.Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın etkinliklerle insanları birleştirdiğini kaydeden Kim, sözlerini şöyle sürdürdü:"Organizasyon olimpiyat ruhunun ve barışının önemini vurguluyor. Bu uluslararası yarış, sadece profesyonel yüzücüler için değil aynı zamanda dünyanın her yerinden gelen yüzücüler sayesinde Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunmaktadır. Her yüzücü bizi, İstanbul'un elçisi gibi temsil etmektedir. 59 ülkeden 2 bin 400 yüzücü temin etmemiz bu yarışı, dünyada eşi olmayan etkinlik haline getirmektedir. Bu, iki kıtayı birleştiren dünyadaki tek yarıştır. Yüzücüler atacakları kulaçlarla bu heyecanı başka bir yarışta bulamaz. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesini 15 yıldır desteklemekten gurur duyuyoruz. Hem spor için hem arkadaşlık için kıtaların buluştuğu yerde hepinizi organizasyona davet ediyoruz."Geçen yılki yarışta kadınlar genel klasmanda birinci olan milli yüzücü Hilal Zeynep Saraç da "Bu yarış benim için çok özel. Boğazın atmosferi harika. 2 bin 400 sporcuyla kulaç atmak heyecan veriyor. Geçen yılki yarışta boğaziçinin görünümüne hayran kaldım." ifadelerini kullandı.Bu yıl yarışlarda yer alacak, Dünya Açıksu Yüzme Birliği tarafından 2018 yılının en iyi sporcusu seçilen Moldovalı Ion Lazerence Tiron ise "Dünyanın her yerinde barış ve dostluk için yüzüyorum. Türkiye'yi çok seviyorum, özellikle mutfağını. Bu yarışla 59 ülkeye mesajımı yaymak istiyorum." diye konuştu.Kıtalar arasında 6,5 kilometrelik yarışSamsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Asya kıtasında Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Kuruçeşme'de tamamlanacak.Katılımcılar, 6,5 kilometrelik parkuru kulaçlarıyla en hızlı geçen kişi olmak için birbiriyle yarışacak.Bu yılki organizasyona dünyaca ünlü yüzücüler Marcos Diaz ve Ion Lazerenco Tiron da katılacak.