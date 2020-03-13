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Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na başvuru için son üç gün

32. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na başvurular 15 Mart'ta sona erecek.

13.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:36
Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na başvuru için son üç gün
32. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na başvurular 15 Mart'ta sona erecek.
Samsung'un açıklamasına göre, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin dünya çapından binlerce yüzücüyü İstanbul'da buluşturduğu organizasyonda yüzücüler, İstanbul Boğazı'nda kulaç atma şansı sunacak.
Etkinliğe katılmak isteyen yüzücüler, başvurularını tamamlayıp elemeleri başarıyla geçmeleri halinde 12 Temmuz'da dünyanın 56 ülkesinden yüzücünün spor yoluyla bir araya geldiği yarışta mücadele edecek.

Kaynak: AA

Etiketler : Samsung, Ekonomi

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