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Samsung'dan evde yaşama yönelik "#EvdeBeraberiz" programı

Samsung, insanların evlerinde keyifli vakit geçirmelerine yardımcı olmak için ünlü isimlerle birlikte #EvdeBeraberiz isimli bir hareket başlattı.

16.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:06
Samsung'dan evde yaşama yönelik
Samsung , insanların evlerinde keyifli vakit geçirmelerine yardımcı olmak için ünlü isimlerle birlikte #EvdeBeraberiz isimli bir hareket başlattı.
Samsung açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye 'de de büyük bir kesim zamanlarının çoğunu evlerinde geçiriyor.
Samsung, Türkiye'yi davet ettiği #EvdeBeraberiz hareketi ile insanların evlerindeki geçirdikleri zamanı eğlenceli ve verimli hale getirmeyi hedefliyor.
Bu hareket kapsamında; spor, yemek, moda, eğlence, verimlilik, sanat gibi konularda evde kalanlara ilgi çekici içeriklerle seslenen Samsung, bu içeriklerin yanı sıra ünlü isimlerle iş birlikleri yaparak Instagram yayınları da sunuyor.
"#EvdeBeraberiz" hareketi ile gerçekleştirilecek etkinlikler arasında şunlar yer alıyor:
"Fotoğrafçılık: Fotoğrafçı Ahmet Erdem ile evde yaratıcı fotoğraf çekme tüyoları. Moda : Moda uzmanı Rachel Araz ile evde kendi modanızı yaratın. Verimli Çalışma: Ünlü Youtuber Barış Özcan'dan evinizi ofise dönüştürecek tüyolar. Sanat: Karikatürist Emrah Ablak ile çizimler.
Eğlence: Radyo programcısı ve stand-up sanatçısı Mesut Süre ile Rabarba Talk ve 3Y1T kanalıyla canlı yayında sohbetler. Spor: Sporcu Kerim Savaş Sarı'dan evde fit anlar. Mutfak: Yemek şefi Yağız İzgül ve sunucu Sedef İybar'dan enfes tarifler. Müzik: Deniz Baysal ile evde keyifli anlar."
Tüm bu etkinlikler Samsung IGTV'den takip edilebiliyor.
Samsung'un #EvdeBeraberiz hareketi kapsamında hazırladığı diğer içeriklere ise www.samsung.com/tr/explore/tag.explore&tag&evdeberaberiz adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Instagram, Samsung, Türkiye, Moda, Ekonomi
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