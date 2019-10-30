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Samsung'dan Galaxy'nin 10. Yılına Özel Dev Kampanya

Samsung'dan Galaxy'nin 10. Yılına Özel Dev Kampanya Galaxy'ler arası kesintisiz bağlantı kurulabilmesini odağına alan Samsung, 2 cazip kampanya paketini tüketicilerin beğenisine sunuyor.

30.10.2019 16:07Samsung'dan Galaxy'nin 10. Yılına Özel Dev Kampanya
Samsung'dan Galaxy'nin 10. Yılına Özel Dev Kampanya


Galaxy'ler arası kesintisiz bağlantı kurulabilmesini odağına alan Samsung, 2 cazip kampanya paketini tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Samsung Electronics, Galaxy'nin 10'uncu yılına özel olarak 2 yeni kampanya başlattı. Kampanyalar kapsamında tüketiciler, Samsung'un en yeni ürünlerine cazip fiyatlarla sahip olma şansı yakalayacak.

İlk kampanya paketinde Galaxy Note10+, Galaxy Tab S6 ve Galaxy Watch Active2, KDV Dahil Tavsiye Edilen Satış Fiyatı 17.999 TL yerine KDV Dahil Tavsiye Edilen İndirimli Satış Fiyatı 14.999 TL fiyat üzerinden satışa sunulacak.

İkinci kampanya paketinde ise tüketiciler, Galaxy Note10, Galaxy Tab S5e ve Galaxy Watch Active2'ye, KDV Dahil Tavsiye Edilen Satış Fiyatı 14.999 TL yerine KDV Dahil Tavsiye Edilen İndirimli Satış Fiyatı 11.999 TL fiyatla sahip olabilecek.

Kampanya, Samsung Online Mağaza (https://shop.samsung.com/tr/) ve kampanyaya katılan online satış noktalarında geçerli olacak.

Kampanya hakkında detaylı bilgi almak için shop.samsung.com/tr/galaxy-10-yil-kampanya adresini ziyaret edebilirsiniz.

Samsung'dan Galaxy'nin 10. Yılına Özel Dev Kampanya

Samsung, Teknoloji

Kaynak: Teknotalk.com

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