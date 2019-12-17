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Samsung'dan Google açıklaması

Samsung Electronics, Rekabet Kurumu'nun Google'ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ettiklerini duyurdu.

17.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:02Samsung'dan Google açıklaması
Electronics, Rekabet Kurumu'nun 'ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ettiklerini duyurdu.
Samsung Electronics'den yapılan açıklamada, şirketin, 2020'de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili 'deki lansman çalışmalarına ve planlamalarına devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, "Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Samsung, Türkiye, Google, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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