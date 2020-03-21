Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Samsung'dan uzaktan eğitime destek - Ekonomi

Samsung'dan uzaktan eğitime destek

Samsung haftaya başlayacak uzaktan eğitime katkıda bulunmak amacıyla 20 Mart - 31 Mayıs tarihlerinde Wi-Fi özellikli Samsung Galaxy tabletlerinden satın alacaklara üç ay ücretsiz "Okulistik İçerik Paketi" hediye edecek.

21.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:24
Samsung'dan uzaktan eğitime destek
Samsung haftaya başlayacak uzaktan eğitime katkıda bulunmak amacıyla 20 Mart - 31 Mayıs tarihlerinde Wi-Fi özellikli Samsung Galaxy tabletlerinden satın alacaklara üç ay ücretsiz "Okulistik İçerik Paketi" hediye edecek.

SAMSUNG'tan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'de okullarda eğitime 30 Mart'a kadar ara verilirken eğitim sürecinin kesintiye uğramaması için öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim alacak.

Uzaktan eğitim MEB'in web tabanlı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden verilecek. EBA ile internet üzerinden ve TRT aracılığıyla da televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği sunulacak ve bu dönemde bu ağdaki içeriklere aylık 3 GB'lık ücretsiz erişim de sağlanacak.

1. sınıftan 8. sınıfa kadar sınıflar için seçeneklerin olduğu eğitim setlerinde konu anlatımı, etkileşimli video, video konu anlatımı, çözümlü soru, konu testleri, özet, etkinlikler, yazdırılabilir eğitim materyalleri, kitaplar, soru bankası ve ünite testleri içerikleri bulunuyor.

Tüketiciler, Samsung Online Mağaza üzerinden yaptıkları satın alma sonrasında sipariş sırasında belirttikleri cep telefonu numarasına gönderilen SMS'te yer alan kodu, Okulistik web sitesinde üye girişi yaptıktan sonra kullanarak "3 Aylık Okulistik İçerik Paketi" kullanabiliyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Eğitim Bilişim Ağı, Samsung Galaxy, Samsung, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu
Sağlık çalışanını yıkan manzara! Gözyaşları içinde isyan etti Ekonomi
Sağlık çalışanını yıkan manzara! Gözyaşları içinde isyan etti
Normalde bedava ama 1.250 TL istiyorlar! Korona fırsatçıları işbaşında Ekonomi
Normalde bedava ama 1.250 TL istiyorlar! Korona fırsatçıları işbaşında
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Ekonomi
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner liralık destek verilecek
Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti Ekonomi
Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren talebi bakanlığa iletti
AB’den koronavirüs hamlesi! Bütçe kuralları askıya alınıyor Ekonomi
AB'den koronavirüs hamlesi! Bütçe kuralları askıya alınıyor
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor Ekonomi
Virüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Şirketler yoğun mesai harcıyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Turizme 1 trilyon dolarlık koronavirüs darbesi - Ekonomi Toplu asker uğurlama törenlerine geçici süreyle izin verilmeyecek - Ekonomi Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi nisanda ödenecek - Ekonomi OSD/Yenigün: Otomotiv üretimde ciddi kayıplar yaşamaya başladı - Ekonomi Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu - Ekonomi Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor - Ekonomi Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek - Ekonomi Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı - Ekonomi Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti - Ekonomi "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler
Loading