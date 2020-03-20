Samsung Electronics Türkiye'de üst düzey atama

Samsung Electronics Türkiye'de Kurumsal iletişim ve Pazarlama İletişimi Liderliği'ne Sibel Hür atandı.Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, 2014 yılından bu yana Samsung Electronics Türkiye'de Kurumsal İletişim Departmanı'ndan yöneticilik yapan Sibel Hür, mart ayı itibarıyla Samsung Electronics Türkiye'de yeni Kurumsal İletişim ve Pazarlama İletişimi Lideri olarak atandı.2006 yılında Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden mezun olan Sibel Hür, MBA programını Bilgi Üniversitesi'nde tamamladı. Kurumsal iletişim alanında yaklaşık 15 yıllık tecrübe sahibi olan Hür, önde gelen birçok şirketin kurumsal departmanında önemli görevler üstlendi. Profesyonel iş hayatına 2005 yılında Siemens'te başlayan Hür, 2011 ve 2014 yılları arasında Yıldız Holding'de iletişim departmanında yöneticilik yaptı. 2013 yılında Yıldız Holding'de Kurumsal İletişim Müdürü olarak göreve getirilen Hür, 2014 yılında Samsung Electronics Türkiye'ye iç iletişim müdürü olarak katıldı. 2016 yılından bu yana Samsung Electronics Türkiye'de kurumsal iletişim müdürü olarak görev yapan Hür, mart ayı itibarıyla kurumsal iletişim ve pazarlama iletişimi lideri olarak atandı.

Kaynak: AA