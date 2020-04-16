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Samsung En Hızlı 5G Sahibi Oldu! Dünya Rekoru Kırıldı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Samsung en hızlı 5G ile dünya rekoru kırmış oldu.

16.04.2020 00:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 00:53
Samsung En Hızlı 5G Sahibi Oldu! Dünya Rekoru Kırıldı
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Samsung en hızlı 5G ile dünya rekoru kırmış oldu. Kuruluşun böyle bir dünya rekoru kırması özellikle de bu zamanlarda büyük önem taşıyor.

Günümüzde 5G teknolojisi en fazla gelişen teknolojiler içerisinde yer alıyor. Özellikle Huawei gibi büyük kuruluşların 5G altyapısını tercih etmeye başlaması buraya olan yönelimi büyük miktarda arttırdı. Hatta bazı ülkelerde 5G altyapısı olmamasına rağmen akıllı telefon şirketleri buralara bile 5G kullanabilen cihazlar satmaya başladı. Bu nedenle 5G altyapısı kullanan kuruluşlar arasında bile rekabet başladığını söyleyebiliriz.

Samsung en hızlı 5G ile büyük rekor kırdı

Şirket, yüksek frekans bandı ile birlikte, birden fazla kanalını birleştirmeyi başardı. Bu sayede piyasadaki en hızlı 5G hızına ulaştı.

Yapılan çalışmada Samsung 5G aşırı yüksek frekans (mmWave) ünitesi tercih edildi. Dünya teknoloji devi, aşırı yüksek frekans spektrumu için üretilen 5G NR ünitesini 2019 ekim ayında Mobil Dünya Kongresi sırasında kullanıcılara sunmuştu. 5G devi olmak isteyen Samsung MIMO teknolojisiyle birlikte 1.000'in üzerinde anten sayesinde bunu sağlamaya çalışıyor.

Büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan şirket, bu testte en güncel 5G modem yongasına sahip 2 cihaz kullandı. Cihazlar, aşırı yüksek frekans ünitesine sinyal göndermeyi başardı. Bu cihazların her ikisi de yaklaşık olarak 4,3 Gbps gibi çok yüksek bir seviyeye ulaştı. Böylece şirket, 2 cihaz arasında 8,5 Gbps hıza ulaşarak büyük bir rekorun da sahibi oldu.

Samsung kuruluşu hem Güney Kore hem de ABD'de yüksek hızlı 5G çalışmalarına devam ediyor. Geleceğin teknolojisi olarak görülen bu iletişim ağı muhtemelen kısa bir süre içerisinde bütün dünyada kullanılabilir hale gelecek. Ancak hız konusunda bazı tereddütler devam ediyor. Sizce Samsung tarafından kırılan bu hız rekoru, sektörde ne tür bir değişim yaratacak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Samsung, Huawei, Teknoloji
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